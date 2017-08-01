Іспит на українську мову завалили 5% претендентів на держслужбу

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Вівторок, 1 серпня 2017, 14:35
Іспит на вільне володіння українською мовою з 1 травня складали понад 4 тисячі претендентів на посади державної служби, не склали більше 200 осіб, тобто 5%.

Про це на брифінгу у вівторок заявив голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко, повідомляє Укрінформ

"З 1 травня близько 10 тис. кандидатів на посади державної служби звернулося до атестаційних комісій, серед них понад 4 тис. складали атестаційний іспит з української мови і близько 6 тис. скористалися можливістю "обміняти" свою оцінку на посвідчення щодо вільного володіння державною мовою. За останньою інформацією, трішки більше 200 осіб цей іспит не склали", - сказав Ващенко.

За його словами, з 1 травня претенденти на посади державної служби, окрім інших документів, мають  подати атестат, який посвідчує вільне володіння українською мовою.

Ващенко поінформував, що право створювати атестаційні комісії було делеговано профільним вищим навчальним закладам.

Отримання атестату про вільне володіння українською мовою на підставі відмінних оцінок є безкоштовним, а за атестаційний іспит кандидати в держслужбовці мають платити. Вартість іспиту кожний ВНЗ розраховує самостійно відповідно до методології, вона коливається від 300 до понад 1 тис. гривень, а в середньому по країні становить трошки більше 500 грн. 

Теми: мова
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