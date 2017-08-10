У Пентагоні закликали КНДР відмовитися від дій, що призводять до "загибелі народу"

147 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 01:55

Міністр оборони США Джеймс Меттіс в середу закликав Північну Корею "припинити дії, які можуть привести до кінця режиму і загибелі її народу".

Про це повідомляє CNN.

"КНДР повинна припинити ізолювати себе і відмовитися від своїх прагнень володіти ядерною зброєю", - сказав він.

Меттіс зазначив, що дії Північної Кореї будуть "значно перевищені і вона програє будь-яку гонку озброєнь або програє конфлікт, який вона ініціює".

Глава Пентагону також закликав лідера КНДР Кім Чен Ина співпрацювати з міжнародним співтовариством.

 "Кім Чен Ину слід враховувати єдиний голос Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та заяви урядів у всьому світі, які згодні з тим, що КНДР створює загрозу глобальній безпеці і стабільності", - сказав він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Через кілька годин після цього державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA опублікувало заяву представника Корейської народної армії з загрозою завдати ракетного удару по території США.

Теми: Північна Корея США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Маккейн застеріг Трампа від погроз, якщо він не готовий діяти 9 серпня 2017, 05:11
У КНДР заявили про плани завдати ракетного удару по території США 9 серпня 2017, 02:07
Трамп: Подальші загрози КНДР США зустрінуть гнівом, який світ не бачив 9 серпня 2017, 00:56
powered by lun.ua
Головні новини
Прокуратура: Причиною загибелі бійців в Мар'їнці могло стати неправильне поводження зі зброєю
Стало відомо, кого затримали за розтрату грошей проекту "Стіна"
Кортеж Луценка не штрафували попри порушення ПДР
Суд в Криму присудив 76-річному активісту 10 діб арешту
Усі новини
Інтерв'ю

Психоаналитик: XXI век может стать последним в развитии человечества

Туберкульоз – це…

Тест "на здоров'я", обізнаність та уважність