Держдеп назвав візит Путіна до Абхазії "недоречним"

598 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 07:41

Візит президента Росії Володимира Путіна на цьому тижні до невизнаної Абхазії був "недоречним".

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США в середу.

"Сполучені Штати розглядають візит президента Путіна на окуповану грузинську територію Абхазії як недоречний і несумісний з принципами, що лежать в основі Женевських міжнародних дискусій, учасниками яких є Росія", - наголошується в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що США повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії і не визнають визнання Росією Абхазії і Південної Осетії.

Раніше візит Путіна до Абхазії засудили в НАТО.

Також поїздку російського лідера розкритикував МЗС Грузії. Відомство заявило, що візит російського лідера є продовженням цілеспрямованої політики Москви проти Грузії.

Як повідомляє "РИА Новости", Путін прибув до Абхазії, цей візит став першим з 2013 року. Російський президент зустрівся з лідером невизнаної республіки Раулем Хаджимбою, заявивши, що між Москвою і Сухумі склалися "абсолютно особливі відносини".

Теми: Путін США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У НАТО засудили візит Путіна до невизнаної Абхазії 9 серпня 2017, 08:12
На готелі Трампа в Нью-Йорку показали Путіна з прапором РФ 8 серпня 2017, 12:12
Путін вдає, що ще думає про новий президентський строк 4 серпня 2017, 10:17
powered by lun.ua
Головні новини
Хроніка 10 серпня. РФ призначила в Криму "диверсантів", а Ющенко погрожує російському флоту
Доба в АТО: 16 обстрілів, 1 військовий отримав бойову травму
Ватажок бойовиків Захарченко заявив, що "Малоросії" не буде
Прокуратура: Причиною загибелі бійців в Мар'їнці могло стати неправильне поводження зі зброєю
Усі новини
Музика і настрій

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе

9 причин

Чому з'являються судоми в ногах і як їх зупинити