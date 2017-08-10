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Госдеп назвал визит Путина в Абхазию "неуместным"

Четверг, 10 августа 2017, 07:41

Визит президента России Владимира Путина на этой неделе в непризнанную Абхазию был "неуместным".

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в среду.

"Соединенные Штаты рассматривают визит президента Путина на оккупированную грузинскую территорию Абхазии как неуместный и несовместимый с принципами, лежащими в основе Женевских международных дискуссий, участниками которых является Россия", - отмечается в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии и отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии.

Ранее визит Путина в Абхазию осудили в НАТО.

Также поездку российского лидера раскритиковал МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского лидера является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии.

Как сообщает "РИА Новости", Путин прибыл в Абхазию, этот визит стал первым с 2013 года. Российский президент встретился с лидером непризнанной республики Раулем Хаджимбою, заявив, что между Москвой и Сухуми сложились "совершенно особые отношения".

Темы: ПутинСША
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