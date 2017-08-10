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Держдеп назвав візит Путіна до Абхазії "недоречним"

Четвер, 10 серпня 2017, 07:41

Візит президента Росії Володимира Путіна на цьому тижні до невизнаної Абхазії був "недоречним".

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США в середу.

"Сполучені Штати розглядають візит президента Путіна на окуповану грузинську територію Абхазії як недоречний і несумісний з принципами, що лежать в основі Женевських міжнародних дискусій, учасниками яких є Росія", - наголошується в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що США повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії і не визнають визнання Росією Абхазії і Південної Осетії.

Раніше візит Путіна до Абхазії засудили в НАТО.

Також поїздку російського лідера розкритикував МЗС Грузії. Відомство заявило, що візит російського лідера є продовженням цілеспрямованої політики Москви проти Грузії.

Як повідомляє "РИА Новости", Путін прибув до Абхазії, цей візит став першим з 2013 року. Російський президент зустрівся з лідером невизнаної республіки Раулем Хаджимбою, заявивши, що між Москвою і Сухумі склалися "абсолютно особливі відносини".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінСША
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