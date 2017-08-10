НАБУ обшукало кабінет судді Вищого адмінсуду

Співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшуки в кабінеті судді Вищого адміністративного суду Олега Голяшкіна.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на свої джерела.

"Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли вранці 9 серпня. Вищий адміністративний суд надав доступ до особистого кабінету судді Олега Голяшкіна. Були проведені слідчі дії. Сам суддя при проведенні слідчих дій був відсутній", - розповів співрозмовник інформагентства.

За його даними, обшуки проходили у справі про можливе незаконне збагачення судді.

Як повідомлялося, 26 травня детективи НАБУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва і за місцем проживання його голови Павла Вовка.

Слідчі дії проходили в рамках розслідування кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення судді.