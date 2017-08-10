НАБУ обыскало кабинет судьи Высшего админсуда

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на свои источники.

"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли утром 9 августа. Высший административный суд предоставил доступ в личный кабинет судьи Олега Голяшкина. Были проведены следственные действия. Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал ", - рассказал собеседник информагентства.

По его данным, обыски проведены по делу о возможном незаконном обогащении судьи.

Как сообщалось, 26 мая детективы НАБУ провели обыски в Окружном админсуде Киева и по месту жительства его председателя Павла Вовка.

Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о предполагаемом незаконном обогащении судьи.