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НАБУ обыскало кабинет судьи Высшего админсуда

Четверг, 10 августа 2017, 10:59

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на свои источники.

"Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли утром 9 августа. Высший административный суд предоставил доступ в личный кабинет судьи Олега Голяшкина. Были проведены следственные действия. Сам судья при проведении следственных действий отсутствовал ", - рассказал собеседник информагентства.

По его данным, обыски проведены по делу о возможном незаконном обогащении судьи.

Как сообщалось, 26 мая детективы НАБУ провели обыски в Окружном админсуде Киева и по месту жительства его председателя Павла Вовка.

Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о предполагаемом незаконном обогащении судьи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судНАБУ
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