Климпуш-Цинцадзе рассказала о своих "приключениях" в купе "Укрзализныци"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе воспользовалась услугами "Укрзализныци".



Свой опыт она описала на странице в Facebook.



Она рассказала, как с тремя детьми съездила в купейном вагоне из Киева в Карпаты.



Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что после посадки к ней подошла начальница поезда и предложила место в спальном вагоне. По словам начальницы, ее руководство "сказало сделать все", чтобы у министра все было хорошо.



В заключении министр написала, что ей жаль начальницу поезда и проводницу, "которые, реально тяжело и качественно работая в далеко не лучших условиях, неожиданно оказались между молотом в виде своих грозных начальников и наковальней в виде абсолютно странной непонятной вице-премьера".



"На личном примере вижу, что не удалось, хотя и просто не могло за год удастся (да и вряд ли ставил такую ​​задачу себе руководитель УЗ) сломать хребет старым ментальным подходам, когда просто надо угодить начальству, а не решать различные проблемы системно. Главное, чтобы начальству было комфортно", - написала она.



Также она отметила, что "Укрзализныця" до сих пор остается одним из "заповедников совка" в Украине.



"Дело не в конкретных фамилиях, не в Балчуне, Омеляне или еще кому-то. УЗ в целом остается заповедником совка, - несмотря на смены руководства, несмотря на смену вектора развития страны, несмотря на фрагментарные изменения на самой УЗ, такие как запуск экспрессов или онлайн-продажи билетов", - написала она.



Как известно, 8 августа "Укрзализныця" извинилась перед пассажирами вагона, о котором написала вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.



Украинская правда