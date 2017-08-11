Суд заарештував трьох підозрюваних у розтраті коштів проекту "Стіна"

Солом’янський суд Києва заарештував трьох підозрюваних у справі про розкрадання коштів з будівництва проекту "Стіна" на 60 діб із правом застави.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Суд призначив колишньому начальнику першого окремого відділу будівництва ДПСУ Володимиру Целку тримання під вартою 60 діб або внесення застави у 8,5 млн грн.

Целко - офіцер, що здійснював нагляд безпосередньо за ходом виконання проекту.

"Сторона обвинувачення інкримінує йому, що цей чоловік підписував акти виконаних робіт, а роботи насправді не були виконані. Сам підозрюваний такі звинувачення відкидає, його захист також. Захист повідомив, що уже завтра буде подана апеляція на таке рішення. Також захист каже, що 8,5 млн грн – це не підйомна сума для застави і тому ці кошти вноситися не будуть", - передає телеканал.

Раніше Солом'янський районний суд Києва заарештував на 2 місяці із альтернативою у вигляді застави 3,2 млн грн начальника управління капітального будівництва Держприкордонслужби Олександра Атаманюка за підозрою у розкраданні держкоштів, спрямованих на реалізацію проекта "Стіна".

Цей же суд заарештував на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 млн грн директора ТОВ "Агентство захисту інформації" Олександра Кашубу.

Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна".

Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників.

Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника.