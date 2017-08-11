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Суд арестовал троих подозреваемых в растрате средств проекта "Стена"

Пятница, 11 августа 2017, 04:35

Соломенский суд Киева арестовал троих подозреваемых по делу о хищении средств на строительство проекта "Стена" на 60 суток с правом залога.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Суд назначил бывшему начальнику первого отдельного отдела строительства ГПСУ Владимиру Целку содержание под стражей 60 суток или внесение залога в 8,5 млн грн.

Целко - офицер, осуществлял надзор непосредственно за ходом выполнения проекта.

"Сторона обвинения инкриминирует ему, что этот человек подписывал акты выполненных работ, а работы на самом деле не были выполнены. Сам подозреваемый такие обвинения отвергает, его защита также. Защита сообщила, что уже завтра будет подана апелляция на такое решение. Также защита говорит, что 8,5 млн грн - это неподъемная сумма для залога и поэтому эти средства вноситься не будут", - передает телеканал.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой в виде залога 3,2 млн грн начальника управления капитального строительства Госпогранслужбы Александра Атаманюка по подозрению в хищении госсредств, направленных на реализацию проекта "Стена".

Этот же суд арестовал на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 3,6 млн грн директора ООО "Агентство защиты информации" Александра Кашубу.

Как известно, 8 августа детективы НАБУ и прокуроры САП задержали шесть человек, вероятно причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена".

Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков.

В тот же день был задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника.

Темы: судграницаНАБУ
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