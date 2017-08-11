Transparency International просить не пускати Насірова в службовий кабінет

Transparency International Ukraine просить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру заборонити відстороненому голові фіскальної служби Роману Насірову відвідувати його робочий кабінет.

Про це йдеться у відповідному зверненні українського представництва міжнародної антикорупційної мережі до САП.

"Враховуючи, що перебування підозрюваного на посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, є підстави очікувати, що, продовжуючи користуватися службовим кабінетом та повноваженнями, підозрюваний має можливість знищити чи підробити докази та документи або вплинути на свідків та інших учасників кримінального провадження", - підкреслюють у TI.

З огляду на це організація звернулася із закликом до антикорупційної прокуратури звернутися до слідчого судді із клопотанням про заборону Насірову перебувати у службовому кабінеті, знайомитись зі службовими документами та давати будь-які розпорядження підлеглим.

Також Transparency International Ukraine закликала відсторонити голову ДФС від посади, але, як відомо, він вже відсторонений.

Днями ЗМІ повідомили, що Насіров вже тиждень як повернувся на роботу.

"Українській правді" з власних джерел стало відомо, що відсторонений голова ДФС нікуди не повертався, але приходив у кабінет у п'ятницю, 4 серпня, "щоб забрати особисті речі".

Українська правда