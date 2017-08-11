Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Transparency International просит не пускать Насирова в служебный кабинет

Пятница, 11 августа 2017, 15:54
Transparency International просит не пускать Насирова в служебный кабинет
КМУ

Transparency International Ukraine просит Специализированную антикоррупционную прокуратуру запретить отстраненному главе фискальной службы Роману Насиров посещать его рабочий кабинет.

Об этом говорится в соответствующем обращении украинского представительства международной антикоррупционной сети к САП.

"Учитывая, что пребывание подозреваемого в должности способствовало совершению уголовного преступления, есть основания ожидать, что, продолжая пользоваться служебным кабинетом и полномочиями, подозреваемый имеет возможность уничтожить или подделать доказательства и документы или повлиять на свидетелей и других участников уголовного производства", - подчеркивают в TI.

Учитывая это, организация обратилась с призывом к антикоррупционной прокуратуре обратиться к следственному судье с ходатайством о запрете Насирову находиться в служебном кабинете, знакомиться со служебными документами и давать какие-либо распоряжения подчиненным.

Также Transparency International Ukraine призвала отстранить главу ДФС от должности, но, как известно, он уже отстранен.

На днях СМИ сообщили, что Насиров уже неделю как вернулся на работу.

"Украинской правде" из собственных источников стало известно, что отстраненный глава ГФС никуда не возвращался, однако приходил в свой кабинет в пятницу, 4 августа, "чтобы забрать личные вещи".

Украинская правда

Темы: НасировФискальная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Насиров
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
Последние новости
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
Все новости...
Реклама: