Українців серед постраждалих у Єгипті немає

Українці не постраждали в результаті зіткнення двох пасажирських потягів поблизу єгипетського міста Александрія.

Про це повідомляється в Twitter Департаменту консульської служби МЗС.

"Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих і загиблих в Єгипті немає", - йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, внаслідок зіткнення поїздів загинули 36 людей, 123 отримали травми.

Українська правда