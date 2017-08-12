Буревії у Польщі забрали життя 4 людей, близько 30 поранені

Четверо людей загинули, близько 30 отримали поранення внаслідок буревіїв у ніч на суботу в Куявсько-Поморському і Поморському воєводстві Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

Серед загиблих – двоє дітей 13 і 14 років, які брали участь у таборі для харцерів (аналог скаутів) у місті Сушек. Крім того, 21 особі в таборі було поранено. Загалом рятувальники евакуювали 150 осіб.

У Поморському воєводстві загинули двоє людей - жінка, на чий будинок впало повалене сильним вітром дерево, і молодий чоловік, на чий намет також упало повалене дерево.

Буревій протягом ночі повалив тисячі дерев і зірвав сотні дахів на будинках у північних польських воєводствах. Крім того, повалені дерева унеможливлюють проїзд дорогами. Знеструмленими лишаються будинки сотень тисяч людей.

Як повідомлялося, потужні буревії у ніч на 10 серпня залишили 180 тисяч будинків у Польщі без світла, одна людина загинула.Буря вирувала і в інших польських воєводствах. Загалом по всій країні екстреним службам станом на ранок довелося надавати допомогу близько 6 тисяч разів.

Європейська правда