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Ураганы в Польше унесли жизни 4 человек, около 30 ранены

Суббота, 12 августа 2017, 13:22

Четверо человек погибли, около 30 получили ранения в результате ураганов в ночь на субботу в Куявско-Поморском и Поморском воеводстве Польши.

Об этом сообщает RMF24.

Среди погибших – двое детей 13 и 14 лет, которые принимали участие в лагере для харцеров (аналог скаутов) в городе Сушек. Кроме того, 21 человек в лагере был ранен. Спасатели эвакуировали 150 человек.

 

В Поморском воеводстве погибли двое людей - женщина, на чей дом упало поваленное сильным ветром дерево, и молодой человек, на чью палатку также упало поваленное дерево.

 

Ураган в течение ночи повалил тысячи деревьев и сорвал сотни крыш на домах в северных польских воеводствах. Кроме того, поваленные деревья делают невозможным проезд по дорогам. Обесточенными остаются дома сотен тысяч людей.

Буря бушевала и в других польских воеводствах. В целом по всей стране экстренным службам состоянию на утро пришлось оказывать помощь около 6 тысяч раз.

Как сообщалось, мощные ураганы в ночь на 10 августа оставили 180 тысяч домов в Польше без света, один человек погиб.

Европейская правда

Темы: Польша
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