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Буревії у Польщі забрали життя 4 людей, близько 30 поранені

Субота, 12 серпня 2017, 13:22

Четверо людей загинули, близько 30 отримали поранення внаслідок буревіїв у ніч на суботу в Куявсько-Поморському і Поморському воєводстві Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

Серед загиблих – двоє дітей 13 і 14 років, які брали участь у таборі для харцерів (аналог скаутів) у місті Сушек. Крім того, 21 особу в таборі було поранено. Загалом рятувальники евакуювали 150 осіб.

 

У Поморському воєводстві загинули двоє людей  - жінка, на чий будинок впало повалене сильним вітром дерево, і молодий чоловік, на чий намет також упало повалене дерево.

 

Буревій протягом ночі повалив тисячі дерев і зірвав сотні дахів на будинках у північних польських воєводствах. Крім того, повалені дерева унеможливлюють проїзд дорогами. Знеструмленими лишаються будинки сотень тисяч людей.

Як повідомлялося, потужні буревії у ніч на 10 серпня залишили 180 тисяч будинків у Польщі без світла, одна людина загинула.Буря вирувала і в інших польських воєводствах. Загалом по всій країні екстреним службам станом на ранок довелося надавати допомогу близько 6 тисяч разів.

Європейська правда

Теми: Польща
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