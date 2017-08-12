АТО: Бойовики стріляють з мінометів, переважно вночі

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Субота, 12 серпня 2017, 19:12

В ніч на 12 серпня бойовики вели вогонь по силах АТО на Луганському та Донецькому напрямках зі 120-мм мінометів, гранатомету та стрілецької зброї.  

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері у суботу.

"Близько 1:00  бойовики випустили 15 мін калібру 120 міліметрів по силах АТО неподалік Кримського на Луганському напрямку. На Примор’ї ворог застосував гранатомет та 82-міліметровий міномет біля Павлополя, на Донецькому напрямку з міномету, гранатомету і стрілецької зброї обстріляли опорний пункт сил АТО на околицях Невельського", - повідомили у штабі. 

ЗСУ відкривали прицільний вогонь у відповідь.

У штабі також зазначили, що внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі с.Новолуганське  поблизу Світлодарська під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали.

"Внаслідок обстрілу з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в одному житловому будинку було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, паркан та автомобіль. У будинку сталося загоряння газу, що витікав з пошкодженої труби. Ніхто з мешканців оселі не постраждав", - зазначили у штабі АТО. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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