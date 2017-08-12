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Бойовики обстріляли житлові квартали Новолуганського

Субота, 12 серпня 2017, 12:06

Бойовики обстріляли житлові квартали селища Новолуганське поблизу Світлодарська (Донецька область).

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

"12-го серпня близько 5.30 під час обстрілу позицій сил АТО в районі селища Новолуганське, що поблизу Світлодарська, під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

 
Всі фото штабу АТО

Внаслідок обстрілу НЗФ ОРДО з гармат БМП, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в житловому будинку по провулку Пушкіна було пошкоджено газову трубу та опору лінії електропередач, вибито шибки, посічено осколками стіни, веранду та паркан.

 

В легковому автомобілі ВАЗ-2106, що був припаркований біля будинку, осколками протитанкових гранат вибиті скла, пробиті колеса та корпус. На щастя, ніхто з мешканців оселі не постраждав.

Українська сторона СЦКК зазначає, що лише дивом в будинку не виникла пожежа внаслідок загоряння газу, що витікав з пошкодженої труби.

В сусідньому будинку по провулку Пушкіна осколками протитанкової гранати посічено стіни та паркан.

Теми: ДонбасАТО
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