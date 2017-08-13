Володимир Кличко про завершення кар'єри: мотивація не на тому рівні

1144 перегляди
Неділя, 13 серпня 2017, 17:25

Український суперважкоатлет Володимир Кличко вирішив завершити кар'єру боксера через відсутність мотивації.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє DT.UA.

Він також зазначив, що міг отримати за бій-реванш проти чемпіона IBO, IBF, WBA Ентоні Джошуа 20 мільйонів фунтів.

"У мене був план. Я був одержимий перемогою в бою з Джошуа. У мене була тисяча причин погодитися на матч-реванш, і стільки ж – щоб завершити кар'єру. Але на момент прийняття рішення частина мене вже померла", - зазначив Кличко.

"Я помітив, що мотивація була не на тому рівні. Навіть можливі 20 мільйонів, які я міг заробити за реванш з Джошуа, не могли змінити мою думку. Якби я продовжував битися тільки через гроші, я би дурив себе", - розповів він.

Як повідомлялося, про рішення завершити кар'єру боксера Володимир Кличко повідомив 3 серпня.

29 квітня екс-володар титулів чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBO і WBA 41-річний Володимир Кличко поступився в титульному поєдинку за пояси за версіями WBA і IBO британцеві Ентоні Джошуа.

28 листопада 2015 року Кличко програв за очками в титульному поєдинку британцеві Тайсону Ф'юрі і втратив усі свої пояси. Після цього сторони кілька разів намагалися домовитися про реванш, але він так і не відбувся.

Читайте також: Кличко: фініш епохи

Теми: спорт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ломаченко проведе бій з Рігондо на початку грудня 13 серпня 2017, 16:08
Світоліна вийшла до фіналу турніра WTA 13 серпня 2017, 14:42
Українка виборола "срібло" на ЧС з легкої атлетики 12 серпня 2017, 23:45
powered by lun.ua
Головні новини
В АП спростували слова російського опозиціонера про Порошенка й Грібаускайте
Світоліна вийшла до фіналу турніра WTA
"Укравтодор" готується до будівництва першої платної дороги
АТО: Один військовий загинув, двох поранено, ще троє зазнали травмувань
Усі новини
Відео

Що всередині чорних дір? 30 відео для дітей, аби просто пояснити складне

Африка

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Африкою