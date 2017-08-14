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В Италии туристический автобус въехал в мост, 18 пострадавших

Понедельник, 14 августа 2017, 02:42

В Риме двухэтажный туристический автобус въехал в мост.

Об этом сообщает агентство Rai.

Отмечается, что водитель хотел проехать под мостом, высота которого 2 метра 40 см. Однако он не учел, что высота автобуса на 50 см больше моста.

В результате происшествия пострадали 18 человек. Трое из них получили серьезные травмы, в том числе 10-летний ребенок.

В салоне находились туристы из Франции и Британии.

Водитель не пострадал, у него взяли тесты на наркотики и алкоголь.

 

Темы: ИталияДТП
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