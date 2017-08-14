Російська поетеса виступила в Одесі, незважаючи на гастролі в Криму

Російська поетеса Ірина Астахова 13 серпня виступила в Одесі, незважаючи на протести місцевих активістів через відвідування нею раніше анексованого Криму.

Про це повідомив сайт "Думская".

У соцмережах також опубліковано фотографії та відео з творчого вечора поетеси в місцевому клубі "Пляжник".

Водночас українські активісти в соцмережах звертали увагу на те, що Ірина Астахова (псевдонім Ах Астахова) 2015 року виступала в анексованому Криму.

Астахова влітку 2015 року відвідувала з гастролями окупований Російською Федерацією Крим, порушивши правила перетину держкордону й закон "Про гастрольну діяльність в Україні", – наголошує "Радіо Свобода".

Адміністрація установи "Пляжник" і організатори провокаційного концерту вирішили, не дивлячись ні на що, проводити концерт", – написав у Facebook одеський активіст Сергій Стерненко.

Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство.

Як відомо, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко раніше запропонував зобов’язати організаторів концертів попереджати правоохоронні органи про запрошення в Україну російських артистів.

У Верховній Раді також зареєстровано законопроект, який пропонує заборонити виступати всім російським артистам в Україні, а також виступи українських артистів в окупованому Криму, ОРДЛО та Росії.