Стало відомо, коли НАЗК зробить висновки щодо декларації Порошенка

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Понеділок, 14 серпня 2017, 12:55

У Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що дуже скоро будуть розглядати декларацію президента Петра Порошенка.

Про це повідомив заступник керівника першого відділу Департаменту фінансового контролю НАЗК Аркадій Сесемко на брифінгу в понеділок.

"Наскільки мені відомо, декларація президента буде розглядатися на одному з найближчих засідань", - сказав він.

За словами Сесемко, у ході перевірки декларації глави держави НАЗК подало кілька запитів до компетентних органів інших країн, де є його майно.

"Досить довго отримуємо відповіді", - поскаржився з цього приводу Сесемко.

На питання журналіста, чи відчували члени НАЗК перешкоди або опір своїм діям під час перевірки декларації президента, чиновник агенції відповів, що власне він не стикався з таким, але треба питати, перш за все, уповноважену особу, яка безпосередньо перевіряє майновий документ.

Сесемко також розповів, що на даний момент вже повністю перевірено 15 декларацій міністрів, у трьох з них не знайдено жодної помилки.

Він зазначив, що в інших деклараціях були помічені розбіжності, але вони не достатньо серйозні, аби притягувати осіб, що їх подавали, до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Вони просто мають виправити помилки й подати декларації знову.

За словами антикорупціонера, всього на даний момент НАЗК перевірило 39 декларацій топ-чиновників. В них знайдено 4 порушення, які стосуються сум, що перевищують 250 прожиткових мінімумів, і це є приводом для подальшої їх передачі в спеціалізовані органи і, відповідно, притягнення декларантів до відповідальності.

Як повідомлялося, ще 24 квітня члени Національного агентства з питань запобігання корупції проголосували за початок перевірок декларацій за 2016 рік президента, прем'єра і членів уряду.

Євген Кізілов, УП

Теми: НАЗК Порошенко декларації
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