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Стало известно, когда НАПК сделает выводы по декларации Порошенко

Понедельник, 14 августа 2017, 12:55
Стало известно, когда НАПК сделает выводы по декларации Порошенко

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что очень скоро будут рассматривать декларацию президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил заместитель руководителя первого отдела Департамента финансового контроля НАПК Аркадий Сесемко на брифинге в понедельник.

"Насколько мне известно, декларация президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний", - сказал он.

По словам Сесемко, в ходе проверки декларации главы государства НАПК подало несколько запросов в компетентные органы других стран, где есть его имущество.

"Достаточно долго получаем ответы", - посетовал по этому поводу Сесемко.

На вопрос журналиста, чувствовали члены НАПК препятствия или сопротивление своим действиям при проверке декларации президента, чиновник агентства ответил, что лично он не сталкивался с таким, однако нужно спрашивать, прежде всего, уполномоченное лицо, которое непосредственно проверяет имущественный документ.

Сесемко также рассказал, что на данный момент уже полностью проверены 15 деклараций министров, в трех из них не найдено ни одной ошибки.

Он отметил, что в других декларациях были замечены расхождения, но они не достаточно серьезны, чтобы привлекать лиц, которые их подавали, к административной или уголовной ответственности. Они просто должны исправить ошибки и подать декларации снова.

По словам антикоррупционера, всего на данный момент НАПК проверило 39 деклараций топ-чиновников. В них найдены 4 нарушения, касающиеся сумм, превышающих 250 прожиточных минимумов, и это является поводом для дальнейшей их передачи в специализированные органы и, соответственно, привлечения декларантов к ответственности.

Как сообщалось, еще 24 апреля члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проголосовали за начало проверок деклараций по 2016 президента, премьера и членов правительства.

Евгений Кизилов, УП

Темы: НАПКПорошенкодекларации
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