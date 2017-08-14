В Криму затримали правозахисницю Лілю Гемеджі

В анексованому Криму разом із сімферопольськими пікетувальниками затримали також правозахисницю Лілю Гемеджі.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

"Мені зателефонував знайомий чоловік, якого намагалися затримати і відвезти у РВВС. Я виїхала до нього. Його вдалося "відбити", і він поїхав. Тут мене побачив дідусь, який попросив мене представляти його інтереси. Його не відпустили співробітники поліції. У підсумку на дідуся був складений протокол доставляння. Я поїхала з ним у центральний РВВС, виявилося, що я затримана разом із ним", – розповіла Гемеджі.

Як зазначила правозахисниця, російські силовики намагаються знайти "замисл" у діях пікетників. "Поки що сидимо, чекаємо. Приїхав адвокат Джеміль Темишев, який буде представляти інтереси всіх затриманих. Поки що силовики цікавляться такими питаннями: що був за пікет, які були вимоги і в зв|язку з чим були незадоволені", – сказала вона.

Вранці 14 серпня у Сімферополі силовики затримали щонайменше п’ятьох людей, які вийшли на одиночні пікети на підтримку заарештованого раніше кримськотатарського активіста Сервера Караметова.

Одиночний пікет – єдина дозволена в Росії форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з владою. Москва намагається насаджувати цю норму і в окупованому українському Криму, який вважає "частиною Росії". Попри це, 76-річний активіст Сервер Караметов минулого тижня був затриманий саме під час проведення одиночного пікету.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 11 серпня відхилив апеляцію захисту на адміністративний арешт кримськотатарському активістові Серверу Караметову і залишив його під вартою до 19 серпня.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російську владу негайно звільнити Караметова.

Сервер Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. У День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адміністративного протоколу.