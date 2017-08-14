У Сімферополі кілька пенсіонерів влаштували пікет, їх затримали

Кілька жителів Криму похилого віку влаштували поодинокі пікети в Сімферополі.

Про це на своїх сторінках в facebook повідомляють кримські адвокати та інші кримчани.

За різними даними, з пікетами вийшли 4 або 5 кримчан.

"У відповідь на арешт 76-річного Сервера Караметова сьогодні в Сімферополі як мінімум ще 4 літніх людей провели свої поодинокі пікети з таким же плакатом, який був в руках у Сервер-ага "Путін, наші діти не терористи", - написала кримська журналістка Ліля Буджурова.

За її словами, пікети пройшли біля будівлі парламенту, Ради міністрів, МВС і Верховного суду Криму.

Адвокат Едем Семедляєв повідомляє, що затримані Ярікул Давлатов, Олександр Дьячков, Сейтумер Сейтумеров, Селім Тейфук.

Як відомо, 8 серпня російські поліцейські затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який влаштував одиночний пікет біля будівлі Верховного суду Криму.

Українська правда