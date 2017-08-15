ФСБ РФ заявляє про затримання в Криму "агента СБУ"

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Вівторок, 15 серпня 2017, 10:11

ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "агента Служби безпеки України", який "намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії".

Про це повідомляє у вівторок російський "Інтерфакс", з посиланням на ЦГЗ ФСБ Росії.

"Управлінням ФСБ Росії по республіці Крим і Севастополю в ході оперативно-розшукових заходів затримано агента Служби безпеки України в Херсонській області, спрямований до Криму для здійснення диверсійних актів", – йдеться в повідомленні.

ФСБ РФ наводить прізвище затриманого.

"12 серпня Геннадій Лемешко затриманий співробітниками органів ФСБ при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий свєт", – йдеться в повідомленні.

Російські спецслужби заявляють, що у затриманого виявлено та вилучено: дві тротилові шашки типу "200" із запальною трубкою ЗТП-50, механізм для приведення в дію вибухового пристрою, граната РГД-5 з вкрученим запалом, ємності з горючою сумішшю, ручна пила (для підпилювання дерев'яних опор лінії електропередачі) і цифровий фотоапарат "для документування диверсійної діяльності і подальшого звіту про неї перед кураторами СБУ".

Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.

Українські спецслужби подібні повідомлення спростовують.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є технологією гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.

Теми: Крим СБУ пропаганда
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