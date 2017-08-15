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ФСБ РФ заявляє про затримання в Криму "агента СБУ"

Вівторок, 15 серпня 2017, 10:11
ФСБ РФ заявляє про затримання в Криму агента СБУ

ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "агента Служби безпеки України", який "намагався пошкодити лінію електропередачі та планував інші диверсії".

Про це повідомляє у вівторок російський "Інтерфакс", з посиланням на ЦГЗ ФСБ Росії.

"Управлінням ФСБ Росії по республіці Крим і Севастополю в ході оперативно-розшукових заходів затримано агента Служби безпеки України в Херсонській області, спрямований до Криму для здійснення диверсійних актів", – йдеться в повідомленні.

ФСБ РФ наводить прізвище затриманого.

"12 серпня Геннадій Лемешко затриманий співробітниками органів ФСБ при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий свєт", – йдеться в повідомленні.

Він уродженець Харківської області, "раніше проходив службу в так званій зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".

Російські спецслужби заявляють, що у затриманого виявлено та вилучено: дві тротилові шашки типу "200" із запальною трубкою ЗТП-50, механізм для приведення в дію вибухового пристрою, граната РГД-5 з вкрученим запалом, ємності з горючою сумішшю, ручна пила (для підпилювання дерев'яних опор лінії електропередачі) і цифровий фотоапарат "для документування диверсійної діяльності і подальшого звіту про неї перед кураторами СБУ".

Згодом було оприлюднено відео затрмання Лемешка.

"Українська правда" звернулась за коментарем до Служби безпеки України.

Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.

Українські спецслужби подібні повідомлення спростовують.

У Міністерстві оборони України підкреслювали, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є технологією гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.

Теми: КримСБУпропаганда
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