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У штабі АТО пояснили "успіх" боротьби ФСБ з "диверсантами" в Криму

Понеділок, 21 листопада 2016, 10:40

У Міністерстві оборони ще раз підкреслили, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є інформаційною провокацією російської пропаганди.

Про це у коментарі "Українській правді" сказав у понеділок речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, коментуючи нові затримання в Криму.

"Сьогодні ми є свідками продовження брехливого серіалу авторства російського ФСБ під назвою "куда не глянь, везде они". Чергова серія "затримання українських розвідників", – зазначив полковник.

За словами Лисенка, це – нова технологія гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.

"Насправді російські спецслужби намагаються дискредитувати українських військових, в яких зараз дуже високий рівень довіри в українського суспільства. По-друге звинуватити Україну в начебто агресивних діях і показати начебто ефективність спецслужб РФ", – сказав речник АТО.

Він нагадав, що так звані затримання "українських диверсантів" відбуваються на території окупованого Криму.

"Чому такий "успіх" ФСБ? Відповідь дуже проста: на території Криму залишилось багато колишніх військовослужбоців, які вже давно залишили службу, вийшли в запас, проживають зі своїми родинами і займаються своїм бізнесом. Їхні особові справи залишилися у військових комісаріатах, які зараз також працюють", – наголосив Лисенко.

"Для будь-якого співробітника ФСБ, навіть якщо в нього досвіду 1 день роботи, неважко зайти взяти особову справу якого запасника і зробити з нього "диверсанта. Тому зараз ми бачимо конкретні прізвища. Але те, що їм інкримінується, – суцільна вигадка", – додав він.

Лисенко підкреслив, що військовослужбовці України, які зараз несуть службу, вони залишаються у військових частинах та виконують бойові завдання.

"Жодного з них ніхто ніде не затримував", – заявив полковник.

Як повідомлялося, 21 листопада стало відомо про арешт в окупованому Криму двох осіб, яких також охрестили "українськими диверсантами".

У суді, контрольованому російською окупаційною владою нібито встановили зв'язок затриманих з трьома раніше затриманими українцями.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримполітв'язнізаручники
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