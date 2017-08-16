У прокуратурі пояснили, чому змінили статтю в підозрі Шабуніну

Прокуратура перевірить причетність до журналістської діяльності Всеволода Філімоненка, який фігурує як потерпілий у кримінальному провадженні щодо голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це інформує у середу прес-служба прокуратури міста Києва.

"Враховуючи звернення до правоохоронців представників ЗМІ та громадськості щодо невідповідності потерпілого статусу журналіста, стаття щодо заподіяння тілесних ушкоджень у зв’язку здійсненням ним професійної діяльності наразі не інкримінується", – заявляють у прокуратурі.

"Інформація про причетність потерпілого до журналістської діяльності, а також мотиви вчинення кримінального правопорушення, буде ретельно перевірена, після чого прийняте відповідне процесуальне рішення", – зазначають у відомстві.

Як відомо, у середу, 16 серпня 2017 року, слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 повідомив про підозру голові правління ГО "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну.

Антикорупційного активіста підозрюють в "умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості" громадянину Всеволоду Філімоненку, який представляється журналістом.

Сам Шабунін наголошує, що за ніч прокуратура змінила кваліфікацію правопорушення з ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) на частину 1 статті 122 Кримінального кодексу "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження" і тепер йому загрожує не 5 а 3 роки тюрми.

За даними слідства, що 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін завдав одного удару по обличчю Філімоненка, що "спричинило тривалий розлад здоров'я останнього у вигляді закритої травми обличчя".

У прокуратурі вказують, що "вказані обставини підтверджуються зібраними доказами, зокрема, відеозаписом, протоколом слідчого експерименту, висновком судово-медичної експертизи, показами свідків тощо.

Як відомо, 8 червня "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

У прокуратурі зазначають, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Українська правда

