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Шабуніну оголосили підозру. За ніч змінили статтю

Середа, 16 серпня 2017, 09:44
Шабуніну оголосили підозру. За ніч змінили статтю

Голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну оголосили підозру в нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Це сталося в середу у Дніпровському відділенні поліції Києва.

Як відомо, антикорупційного активіста підозрюють в "умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості" громадянину Всеволоду Філімоненку, який представляється журналістом.

 
цпк

У документі зокрема сказано, що 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін завдав одного удару по обличчю Філімоненка, що "спричинило тривалий розлад здоров'я останнього у вигляді закритої травми обличчя".

Сам Шабунін наголошує, що за ніч прокуратура змінила кваліфікацію і тепер йому загрожує не 5 а 3 роки тюрми.

Тепер антикорупційному активісту інкримінують ч 2 ст 122 Кримінального кодексу "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Це правопорушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що Шабуніну інкримінували ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Відтак голові ЦПК загрожувало б обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Після обіду відбудеться обрання запобіжного заходу. Слідчі просять зобов'язати Шабуніна, який мешкає в селі під Києвом, не покидати столицю.

Як відомо, 8 червня "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

Українська правда

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