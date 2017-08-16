Полторак запевняє, що з неякісною тушонкою розібрались

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Середа, 16 серпня 2017, 13:24

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що на темі з неякісним харчуванням у Збройних Силах України спекулюють політичні сили, виходячи з власних інтересів.

Про це він сказав журналістам 16 серпня, повідомляє "Укрінформ".

"Ми реагуємо на кожен випадок, але у нас, на жаль, деякі політичні сили використовують це для того, щоб показати, як вони дуже добре працюють", – наголосив Полторак.

За його словами, у Міноборони обмежені можливості стосовно перевірки продукції.

"Міністерство оборони проводить лише торги та укладає контракти, по тушонці ми особисто знайшли проблему і показали її та виставили претензії до фірми-постачальника, адже, за законом, за якість продукції відповідальність несе постачальник і виробник", – наголосив Полторак.

За його словами, у кожній проблемній ситуації завжди потрібно з'ясувати спочатку, хто винен.

Міністр запевнив, що готовий вислуховувати критику і працювати над її усуненням.

"Але якщо за це відповідає постачальник, то треба навчитись давати правильну оцінку",- наголосив керівник Міноборони.

Як відомо, на неякісну тушонку від Деражнянського плодоконсервного заводу нещодавно скаржилися солдати 128 бригади.

Теми: армія
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