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Полторак уверяет, что с некачественной тушенкой разобрались

Среда, 16 августа 2017, 13:24

Министр обороны Степан Полторак считает, что на теме с некачественным питанием в Вооруженных Силах Украины спекулируют политические силы, исходя из собственных интересов.

Об этом он сказал журналистам 16 августа, сообщает "Укринформ".

"Мы реагируем на каждый случай, но у нас, к сожалению, некоторые политические силы используют это для того, чтобы показать, как они очень хорошо работают", – отметил Полторак.

По его словам, у Минобороны ограничены возможности по проверке продукции.

"Министерство обороны проводит только торги и заключает контракты, по тушенке мы лично нашли проблему и показали ее и выставили претензии к фирме-поставщику, ведь по закону за качество продукции ответственность несет поставщик и производитель", – подчеркнул Полторак.

По его словам, в каждой проблемной ситуации всегда нужно выяснить сначала, кто виноват.

Министр заверил, что готов выслушивать критику и работать над ее устранением.

"Но если за это отвечает поставщик, то нужно научиться давать правильную оценку", – подчеркнул руководитель Минобороны.

Как известно, на некачественную тушенку от Деражнянского плодоконсервного завода недавно жаловались солдаты 128 бригады.

Темы: армия
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