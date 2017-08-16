Полторак уверяет, что с некачественной тушенкой разобрались

Министр обороны Степан Полторак считает, что на теме с некачественным питанием в Вооруженных Силах Украины спекулируют политические силы, исходя из собственных интересов.



Об этом он сказал журналистам 16 августа, сообщает "Укринформ".



"Мы реагируем на каждый случай, но у нас, к сожалению, некоторые политические силы используют это для того, чтобы показать, как они очень хорошо работают", – отметил Полторак.



По его словам, у Минобороны ограничены возможности по проверке продукции.



"Министерство обороны проводит только торги и заключает контракты, по тушенке мы лично нашли проблему и показали ее и выставили претензии к фирме-поставщику, ведь по закону за качество продукции ответственность несет поставщик и производитель", – подчеркнул Полторак.



По его словам, в каждой проблемной ситуации всегда нужно выяснить сначала, кто виноват.



Министр заверил, что готов выслушивать критику и работать над ее устранением.



"Но если за это отвечает поставщик, то нужно научиться давать правильную оценку", – подчеркнул руководитель Минобороны.



Как известно, на некачественную тушенку от Деражнянского плодоконсервного завода недавно жаловались солдаты 128 бригады.