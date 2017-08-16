СБУ божиться, що не цікавиться виданням Watcher

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Середа, 16 серпня 2017, 13:49

В Службі безпеки України стверджують, що не відкривали кримінальних проваджень стосовно виданням Watcher.

Про це повідомила "Українській правді" СБУ у відповідь на інформаційний запит.

"На цей час кримінальні провадження за вказаними у запити обставинами не розпочинались та не розслідувались", - зазначено у відповіді.

"Разом з тим, повідомляємо, що інформацію взято до відома компетентними підрозділами СБ України", - додали у відомстві.

Як відомо, 31 липня провайдер передав виданню Watcher лист від Управління СБУ у Дніпропетровській області з вимогою надати інформацію про IP-адреси, які використовуються сайтом, способи оплати за послуги хостінгу, а також надати завірені копії договірних документів.

Олег Твердь, для УП

Теми: СБУ ЗМІ
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