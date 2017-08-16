У Мельничука розповіли деталі інциденту зі стрільбою у Києві

Позафракційний нардеп Сергій Мельничук проходить у справі про стрільбу на Троєщині у Києві як свідок.

Про це "Українській правді" повідомив сам депутат.

Мельничук зазначив, що у вівторок був на слідчих діях щодо стрільби на Троєщині. На уточнення, у якості кого, він відповів: "Свідок".

При цьому нардеп зазначив, що йому невідомо, як слідчі кваліфікували справу.

Інша сторона оприлюднила відео інциденту.

Водночас член правління Українського конгресу інвалідів Юрій Шеремет, який був присутній під час конфлікту, розповів "Українській правді", що у вівторок конфлікт відбувся між Сергієм Мельничуком та молодими людьми, які представились активістами.

"Фактично конфлікт почали провокувати молоді люди, які тут були. Вони назвалися активістами. Серед них був чоловік, який представився помічником народного депутата Борислава Берези", - зазначив Шеремет.

Також він розповів, що конфлікт стався через виселення з приміщення "Спеціалізованої школи "Славія", засновником якої є Український конгрес інвалідів.

"При школі ми організовували художню дитячу студію для реабілітації дітей, які втратили батьків під час бойових дій", - зазначив Шеремет.

За словами Шеремета, коли приїхав Мельничук, він почав вимагати рішення суду про виселення школи, але не отримав його, оскільки рішення було лише щодо конгресу.

"Класичне рейдерське захоплення - використовується рішення суду на виселення однієї організації, а виселяється інша", - сказав він

Згодом, за словами Шеремета, Мельничук почав вимагати викликати оперативно-слідчу групу.

"До їх приїзду він став на вході і сказав: "Я забороняю виносити речі, бо не дотримана процедура". І на нього накинулися. Я був біля нього, коли його почали обзивати, в нього почали плювати", - розповідає він.

За словами Шеремета, коли Мельничука вдарили в обличчя, підійшов його водій і вони разом спробували відтіснити молодих людей. Згодом поліція вивела Мельничука через вікно.

"А ці молодики, які на нього нападали, на двох машинах погналися за ним", - додав Шеремет.

"Особисто, хто стріляв, не бачив. Фактично весь район чув постріли. Чотири постріли було зроблено", - розповідає член конгресу.

У прес-службі Мельничука заявили, що стрільбу розпочали молодики.

"Тітушки" з брудною лайкою розбили заднє бокове скло в автомобілі Сергія Мельничука, запустили в салон газ, порізали шини і почали стрілянину", - зазначила прес-служба.

Також у повідомленні прес-служби зазначено, що Мельничук через інцидент зробив депутатські звернення до Міністерства юстиції України, КМДА, Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокуратури України.

"Одразу, після отримання відповідей Сергій Мельничук дасть розгорнуте інтерв’ю представникам ЗМІ та оприлюднить отримані документи", - пообіцяли у прес-службі.

Як відомо, 15 серпня на Троєщині у Києві відбувся конфлікт за участю позафракційного нардепа Сергія Мельничука, в ході якого відбулася стрілянина. У поліції Києва зазначили, що стріляв не нардеп, а чоловік, що був з ним у машині.

У прес-службі Мельничука зазначили, що з нардепом був державний охоронець, який останні півтора місяці захищав його від замахів на вбивство.

Олег Твердь, для УП