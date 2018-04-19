Правоохоронці розберуться з бійкою нардепів Мельничука й Лінька

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Четвер, 19 квітня 2018, 12:31

Київська прокуратура №9 розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався між депутатами Сергієм Мельничуком та Дмитром Ліньком на телеканалі.

Як повідомляє прокуратура Києва, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Досудове розслідування доручено слідчим слідчому відділку Солом’янського управління столичної поліції, процесуальне керівництво здійснюватиме місцева прокуратура.

Увечері 18 квітня народний депутат Сергій Мельничук вдарив колишнього соратника Дмитра Лінька ("Радикальна партія") на телеканалі Newsone після ефіру програми "Український формат".

Причиною стали взаємні звинувачення щодо продажності парламентарів у прямому нфірі.  

Олена Рощенко, УП
Теми: Мельничук Верховна Рада скандал прокуратура
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