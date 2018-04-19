Мельничук пояснив бійку з Ліньком і розповів, що лишив свідчення

Позафракційний депутат Сергій Мельничук пояснив, що вдарив депутата від "Радикальної партії" Дмитра Лінька після ефіру на каналі Newsone за образу.

"Він мене вчергове обізвав – то що, мені треба було терпіти це? Вони тут звикли зграйкою ходити, один одному прикривати одне місце, а там хай вистоїть чоловік проти чоловіка – якщо він чоловік", – заявив він журналістам у кулуарах парламенту.

"За кожне своє слово потрібно відповідати", – вважає Мельничук.

Заяву Олександра Онищенка про те, що президент Петро Порошенко дав мільйон, щоб Мельничука виключили з фракції, але не позбавили мандату, він прокоментував так:

"Онищенко говорив, що передав гроші, – то треба запитувати в Онищенка. А те, що були гоніння по мені – це 100%-во".

"Все почалося з того, що я спочатку не проголосував за Яценюка. Почалося після того, як я блокував Міністерство оборони, коли шини палили. За те, що я пішов проти системи, вони мене хотіли повністю виключити з парламенту", – сказав Мельничук.

"Тоді військову частину "Айдару", яку я очолював, ліквідували, щоб я не повернувся на свою посаду Це був комплекс заходів, спрямований на те, щоб мене прибрати з Ради і щоб я не повернувся в батальйон, щоб ми з хлопцями не повикидали їх звідси", – додав він.

Депутат сказав, що ще 5 бійців "Айдару" були тоді в СІЗО у його кримінальній справі.

"Умовою того, щоб їх випустили, було щоб я перестав брати участь в акціях, спрямованих проти президента, проти системи, і щоб зачистив повністю Facebook. Мені десь 4 рази передзвонювали й говорили, де я ще не почистив. Фактично все, що було за 3 роки проти влади, мені довелося зачистити", – розповів Мельничук

Він вважає, що потрібно перевірити, чи Онищенко справді привозив кошти й передавав їх Олегу Ляшку. Сам Мельничук готовий співпрацювати зі слідством.

"Я свої покази ще залишив у Європі, нотаріально завірені, на випадок моєї смерті – про всяк випадок, бо на мене було вже 8 замахів", – заявив депутат.

У свою чергу, "радикал" Ігор Мосійчук заявив: "Онищенко бреше. Чому він не каже, як він купив у Юлії Тимошенко за 5 мільйонів доларів посаду міністра екології для свого партнера Шевченка?".

За твердженням Мосійчука, Онищенко вступив у змову з Мельничуком і вчинив "інформаційну диверсію" на каналі Newsone

"Нехай факти покажуть!.. Якщо він (Онищенко) хоче шантажувати політичні сили, використовуючи свою шістку Мельничука, який давно мав сидіти у в’язниці, але Порошенко його покриває, то звиняйте – це тоді політика, а не кримінал", – сказав він.

Мосійчук вважає, що був розрахунок на те, що фракція "Радикальної партії" 19 квітня перед виступом президента битиме Мельничука у помсту за Лінька.

Він назвав Мельничука провокатором.

"Ви кажете про "плівки Онищенка" – то є "плівки Мосійчука"! У харківському СІЗО ув’язненні "айдарівці", до яких прибув прокурор військової прокуратури разом із Мельничуком, зробили запис. У мене є година запису. Я їх передам генеральному прокурору – публічно передам у цій залі", – заявив "радикал".

"На цих записах Мельничук каже своїм колишнім підлеглим: якщо ви дасте покази на "Батю" – Лихоліта, – то мені віддадуть вас на поруки", – додав він.