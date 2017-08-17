Україна відкрила базу даних власників компаній

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Четвер, 17 серпня 2017, 04:12

В Україні відкрили базу даних з інформацією про кінцевих власників усіх українських компаній.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у facebook.

"Так, завдяки спільній роботі Державного агентства з питань електронного врядування та Міністерства юстиції, інформацію про бенефіціарів усіх українських компаній оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних", - написав він.

Гройсман підкреслив, що Україна стала першою країною у світі, яка приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників – ініціативи Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції.

Теми: бізнес Мін'юст Гройсман
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