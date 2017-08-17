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Украина открыла базу данных владельцев компаний

Четверг, 17 августа 2017, 04:12
Украина открыла базу данных владельцев компаний

В Украине открыли базу данных с информацией о конечных владельцах всех украинских компаний.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в facebook.

"Так, благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции, информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", - написал он.

Гройсман подчеркнул, что Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев - инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции.

"Украинская правда" в Threads

Темы: бизнесМинюстГройсман
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