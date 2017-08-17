Суд прийняв самовідвід держадвоката Януковича

Оболонський райсуд Києва погодився на самовідвід державного адвоката екс-президента Віктора Януковича Віталія Мешечека.

Таке рішення зачитав у четвер на засіданні у справі про держзраду Януковича головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

"Згідно з п.4 ч.4 ст. 47 КПК захисник після його залучення має право відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання правової допомоги в провадженні, що є особливо складним", - пояснив суддя своє рішення.

"Заслухавши думку прокурорів, дослідивши матеріали провадження, суд вважає за можливе прийняти відмову захисника від виконання своїх обов'язків, оскільки останній вказує на неспроможність здійснення подальшого захисту обвинувачуваного Януковича, посилаючись саме на п.4. ч.4 ст.47 КПК", - продовжив він.

Після цього суддя оголосив рішення: "На підставі викладеного та керуючись положеннями КПК, суд ухвалив: прийняти відмову захисника Віталія Мешечека від виконання своїх обов'язків із захисту обвинувачуваного Віктора Януковича".

Суд доручив Київському регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги невідкладно призначити нового адвоката Януковичу та забезпечити його явку на судове засідання, яке відбудеться 6 вересня о 10:00 в Оболонському суді. При цьому суддя уточнив, що новопризначеному захисникові треба з'явитися до суду раніше, ніж почнеться засідання, щоб ознайомитися з матеріалами справи.

Також Дев'ятко звернувся до Київського центру з надання правової допомоги із закликом цього разу більш відповідально обирати державного адвоката Януковичу, враховуючи усю складність процесу.

Водночас, за словами Дев'ятка, прокурори виступили проти відводу Мешечека, оскільки вважають, що це затягне розгляд справи. На це суддя пояснив стороні обвинувачення, що ніхто не вправі силою тримати адвоката у будь-якій справі, оскільки це може позначитися на якості виконання їм своїх обов'язків.

Після цього суд оголосив перерву у розгляді справи до 10:00 6 вересня. Також суддя назвав інші дати засідань: 7, 13, 14, 21, 27 та 28 вересня, 5, 11, 12, 19, 25 та 26 жовтня. Усі засідання будуть починатися о 10:00.

Крім того, суд пообіцяв повторно розмістити на своєму сайті та в газеті "Урядовий кур'єр" запрошення Януковичу взяти участь у засіданнях, у томи числі шляхом відеозв'язку. Це повідомлення буде також надіслане на всі відомі адреси підсудного.

Суддя зачитує рішення Фото речниці прокуратури Києва Надії Максимець

Як повідомлялося, державний адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Віталій Мешечек відмовився від своїх обов'язків захисника. Він пояснив, що не може впоратися з такою складною справою.

Євген Кізілов, УП