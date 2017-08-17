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Суд принял самоотвод адвоката Януковича

Четверг, 17 августа 2017, 11:14
Суд принял самоотвод адвоката Януковича
factor-news.info

Оболонский райсуд Киева согласился на самоотвод предоставленного государством адвоката экс-президента Виктора Януковича Виталия Мешечека.

Такое решение зачитал в четверг на заседании по делу о госизмене Януковича судья Владислав Девятко.

"Согласно п.4 ч.4 ст. 47 УПК защитник после его привлечения вправе отказаться от выполнения своих обязанностей, если он свой отказ мотивирует отсутствием должной квалификации для оказания правовой помощи в производстве, которое является особенно сложным", - пояснил судья свое решение.

"Заслушав мнение прокуроров, исследовав материалы производства, суд считает возможным принять отказ защитника от выполнения своих обязанностей, поскольку последний указывает на свою неспособность осуществления дальнейшей защиты обвиняемого Януковича, ссылаясь именно на п.4. Ч.4 ст.47 УПК", - продолжил он.

После этого судья объявил решение: "На основании изложенного и руководствуясь положениями УПК, суд постановил: принять отказ защитника Виталия Мешечека от выполнения своих обязанностей по защите обвиняемого Виктора Януковича".

Суд поручил Киевскому региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи безотлагательно назначить нового адвоката Януковичу и обеспечить его явку на судебное заседание, которое состоится 6 сентября в 10:00 в Оболонском суде. При этом судья уточнил, что вновь назначенному защитнику надо явиться в суд раньше, чем начнется заседание, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Также Девятко призвал Киевский центр по оказанию правовой помощи на этот раз более ответственно выбирать государственного адвоката Януковичу, учитывая всю сложность процесса.

В тоже время, по словам Девятко, прокуроры выступили против отвода Мешечека, поскольку считают, что это затянет рассмотрение дела. На это судья объяснил стороне обвинения, что никто не вправе силой держать адвоката в любом деле, поскольку это может сказаться на качестве выполнения им своих обязанностей.

После этого суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 10:00 6 сентября. Также судья назвал другие даты заседаний: 7, 13, 14, 21, 27 и 28 сентября, 5, 11, 12, 19, 25 и 26 октября. Все заседания будут начинаться в 10:00.

Кроме того, суд пообещал повторно разместить на своем сайте и в газете "Урядовый курьер" приглашение Януковичу принять участие в заседаниях, в том числе путем видеосвязи. Это сообщение будет также направлено на все известные адреса подсудимого.

Судья зачитывает решение
Судья зачитывает решение
Фото спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец

Как сообщалось, государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника. Он пояснил, что не может справиться с таким сложным делом.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Януковичсуд
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