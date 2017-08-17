У Росії заплуталися, чи віддали частину озера Казахстану

Російські чиновники розходяться в думках, чи передала Росія частину озера Сладкає в Новосибірській області.

Про це пише "Медузи".

"В цей час після проведення демаркаційних робіт озеро Сладкає розташоване повністю на території Республіки Казахстан", - говорилося в повідомленні, розміщеному на сайті адміністрації Купинського району Новосибірської області 10 серпня. Але пізніше це повідомлення видалили.

Згодом заступник голови регіональних законодавчих зборів Андрій Панферов назвав повідомлення про зміну кордону "пустопорожніми балачками", а публікацію на сайті адміністрації - рекомендацією місцевим жителям "на деяикй час утриматися від відвідування території, де проводяться заходи з демаркації держкордону".

У свою чергу прикордонне управління ФСБ заявило, що озеро дійсно передали, але кордон нікуди не пересувався. Як стверджує відомство, озеро раніше поділялося в співвідношенні 70 до 30 між Казахстаном і Росією відповідно. Але зараз озеро всохло, тому виявилося повністю на території Казахстану.

Таку версії підтримав міністр природних ресурсів Росії Сергій Донський. Він заявив, що через пару місяців озеро природним чином повернеться в Росію.

"Ніяких змін державних кордонів [не відбувається]: оскільки водний об'єкт розташований в так званій безстічній зоні, що не підживлюється водотоками, а повністю залежить від гідрометеорологічних умов, відбулося природне зниження рівня. Це циклічний процес. Восени акваторія озера, а не берег знову буде розділяти кордон між країнами", - написав чиновник у своєму Facebook.

Як повідомлялося, коментуючи нібито передачу Росією озера Сладкає в Купинському районі Новосибірської області Казахстану, глава Купинської районної адміністаціі Володимир Шубніков стверджував, що в озері немає риби, і тому "ця демаркація не впливає" на економічну діяльність.

"Озеро Сладкає - це напівозеро-напівболото, абсолютно безкорисне", - додав він.