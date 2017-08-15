Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія віддала Казахстану частину "абсолютно марного" озера

Вівторок, 15 серпня 2017, 12:39

Після демаркації кордону Росія повністю віддала Казахстану озеро, через яке до 10 серпня проходив кордон між цими державами.

Про це повідомила "НГС.Новости", передає "Медуза".

Озеро розташоване поруч із селом Покровка в Купинському районі Новосибірської області Росії. В адміністрації Купинського району відзначили, що в сезон полювання його відвідують місцеві жителі і приїжджі з Новосибірської і Омської областей.

У той же час, глава адміністаціі Володимир Шубніков стверджує, що в озері немає риби, і тому "ця демаркація не впливає" на економічну діяльність.

"Озеро Солодке - це напівозеро-напівболото, абсолютно даремне", - додав він.

 

Дані Google Maps показують, что площа озера - 45 гектарів. РФ належали 14 гектарів водойми.

Теми: КазахстанРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Казахстан
Путін також подзвонив Токаєву, а той відповів, що все, що відбувається, − внутрішня справа Росії
Токаєв − на пропозицію Лукашенка вступити в союзну державу: Оцінив жарт
Вже і ядерна зброя на двох − Токаєв заявив, що Путін і Лукашенко створили проблему
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
Усі новини...
Реклама: