До РФ заманили українських АТОшників, щоб підставити як терористів – СБУ

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Четвер, 17 серпня 2017, 18:08

ФСБ обманом затягнула до Росії трьох українців, колишніх учасників АТО, аби скоїти від їхнього імені теракти в Москві та інших містах РФ.

Про це повідомив на брифінгу в четвер голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, колишнім воїнам АТО, жителям Дніпропетровської області Юрію Бондарю, Сергію Морозову та Станіславу Юркевичу запропонували виїхати до Росії на будівельні роботи, пообіцявши високі гонорари.

"На цих хлопців спецслужби РФ планували "повісити" диверсії або теракти в Москві та інших містах Росії", - наголосив Грицак.

Доповнюється…

Теми: Росія ФСБ тероризм диверсанти
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