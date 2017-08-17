До РФ заманили українських АТОшників, щоб підставити як терористів – СБУ

ФСБ обманом затягнула до Росії трьох українців, колишніх учасників АТО, аби скоїти від їхнього імені теракти в Москві та інших містах РФ.

Про це повідомив на брифінгу в четвер голова СБУ Василь Грицак.

За його словами, колишнім воїнам АТО, жителям Дніпропетровської області Юрію Бондарю, Сергію Морозову та Станіславу Юркевичу запропонували виїхати до Росії на будівельні роботи, пообіцявши високі гонорари.

"На цих хлопців спецслужби РФ планували "повісити" диверсії або теракти в Москві та інших містах Росії", - наголосив Грицак.

Він повідомив, що в Україні організацією їхнього від'їзду займалася одна з агентів російських спецслужб, а в Москві хлопців зустрічав її спільник. Зараз обоє затримані українськими правоохоронцями.

"Усі пересування українських військових фіксувалися на камеру. Також відзняли їхні посвідчення учасників АТО та фото відправили до Росії", - зазначив Грицак.

За його словами, у Москві в них забрали документи нібито для оформлення оренди квартири, де вони мали проживати. Після цього агент ФСБ провів одного з хлопців московським метрополітеном, на площу, де сходяться три вокзали – Ленінградський, Казанський, Ярославський – та до аеропорту "Домодєдово". Відвідування цих об'єктів фіксувалося на камеру, а українець при цьому мав телефонувати до України, відсилати туди знімки. Все це мало мати вигляд, ніби він звітує своїм українським кураторам.

"У такий спосіб російські спецслужби фіксували пересування наших бійців інфраструктурними об'єктами, щоб зробити це доказами підготовки терактів у Москві українською владою", - сказав голова СБУ.

Грицак повідомив, що один з чоловіків вчасно зрозумів, для чого їх використовують, і, скориставшись допомогою друзів у російській столиці, хлопці втекли назад до України.

За словами самих колишніх військових, уже в Москві їм дали інструкції відзняти нібито будівельні об'єкти для малярно-оздоблювальних робіт, серед яких, наприклад, була станція метро.

"Після зняття цього матеріалу ми повинні були вийти на зв'язок з невідомими нам особами. Останній вихід на зв'язок повинен був здійсниться і здійснився о 10 годині вечора ", - розповів Юрій Бондар, який раніше служив у 20-му окремому мотопіхотному батальйоні.

"Ми зрозуміли, куди ми потрапили і хто нами керує, і вирішили звідти втекти. На наступний день ми вже перетнули кордон. Бігли на "Блаблакарі", - додав він.

Колишні АТОшники кажуть, що спецслужби Росії вийшли на них через Олександра Коротая, з яким вони познайомились випадково весною 2017 року.

"Підзаробити хотіли всі. Всі один одного знали, один одному довірилися, виходить. І просто не було сумнівів, що нас хтось підставить. А бачите, як виходить - гроші роблять своє. Навіть знайомі люди продаються і підставляють своїх", - пояснив їхні мотиви Станіслав Юркевич.

Євген Кізілов, Олег Твердь, УП