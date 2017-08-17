В РФ заманили украинских АТОшников, чтобы подставить как терроистов – СБУ

ФСБ обманом заманила в Россию трех украинцев, бывших участников АТО, чтобы совершить от их имени теракты в Москве и других городах РФ.

Об этом сообщил на брифинге в четверг глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, бывшим воинам АТО, жителям Днепропетровской области Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу предложили выехать в Россию на строительные работы, пообещав высокие гонорары.

"На этих ребят спецслужбы РФ планировали "повесить" диверсии или теракты в Москве и других городах России", - подчеркнул Грицак.

Он сообщил, что в Украине организацией их отъезда занималась одна из агентов российских спецслужб, а в Москве ребят встречал ее сообщник. Сейчас оба задержаны украинскими правоохранителями.

"Все передвижения украинских военных фиксировались на камеру. Также отсняли их удостоверения участников АТО и фото отправили в Россию", - отметил Грицак.

По его словам, в Москве у них забрали документы якобы для оформления аренды квартиры, где они должны были проживать. После этого агент ФСБ провел одного из парней по московскому метрополитену, на площадь, где сходятся три вокзала - Ленинградский, Казанский, Ярославский - и в аэропорт "Домодедово". Посещение этих объектов фиксировалось на камеру, а украинец при этом должен был звонить в Украину, присылать туда снимки. Все это должно было выглядеть, будто он отчитывается своим украинским кураторам.

"Таким образом русские спецслужбы фиксировали передвижение наших бойцов по инфраструктурным объектам, чтобы сделать это доказательствами подготовки терактов в Москве украинской властью", - сказал глава СБУ.

Грицак сообщил, что один из мужчин вовремя понял, для чего их используют, и, воспользовавшись помощью друзей в российской столице, ребята убежали обратно в Украину.

По словам самих бывших военных, в Москве им дали инструкции снять якобы строительные объекты для малярно-отделочных работ, среди которых, например, была станция метро.

"После снятия этого материала мы должны были выйти на связь с неизвестными нам лицами. Последний выход на связь должен был осуществится и осуществился в 10:00 вечера", - рассказал Юрий Бондарь, который ранее служил в 20-м отдельном мотопехотном батальоне.

"Мы поняли, куда мы попали и кто нами руководит, и решили оттуда убежать. На следующий день мы уже пересекли границу. Бежали на "Блаблакаре", - добавил он.

Бывшие АТОшникы говорят, что спецслужбы России вышли на них через Александра Коротая, с которым они познакомились случайно весной 2017 года.

"Подзаработать хотели все. Все друг друга знали, друг другу доверились, получается. И просто не было сомнений, что нас кто-то подставит. А видите, как получается - деньги делают свое. Даже знакомые люди продаются и подставляют своих", - пояснил их мотивы Станислав Юркевич.

Евгений Кизилов, Олег Твердь, УП