ЗМІ повідомляють про 13 загиблих в Барселоні

3880 переглядів
Четвер, 17 серпня 2017, 19:58

Щойнаменше 13 людей загинули в четвер після того, як фургон врізався в натовп людей в центрі Барселони.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іспанську радіостанцію Cadena SER і її джерела в поліції.

У той же час видання El Pais з посиланням на поліцію повідомляє про мінімум 20 поранених.

Як повідомлялося, близько 17.00 мікроавтобус наїхав на пішоходів на бульварі Ла Рамбла. За інформацією ЗМІ, мікроавтобус проїхав більше 500 метрів, таранячи пішоходів перш ніж зупинився. Нападник після наїзду вискочив з мікроавтобуса і втік.

Поліція Барселони назвала наїзд на людей терактом.

Пізніше стало відомо, що двоє озброєних людей захопили заручників у ресторані на бульварі Ла Рамбла.

Українська правда, Європейська правда

Теми: Іспанія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Невідомі захопили заручників у ресторані в центрі Барселони – ЗМІ 17 серпня 2017, 19:43
Поліція Барселони назвала терактом наїзд на людей у центрі міста – AFP 17 серпня 2017, 19:15
Мікроавтобус врізався у натовп людей в центрі Барселони 17 серпня 2017, 18:54
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ повідомляють про 13 загиблих в Барселоні
Невідомі захопили заручників у ресторані в центрі Барселони – ЗМІ
Мікроавтобус врізався у натовп людей в центрі Барселони
У Омеляна спростовують переговори з турецькими авіакомпаніями
Усі новини
інцидент

Жінку з Нігерії не впустили в Україну до сина

наше кіно

У мережі з'явився перший тизер "Кіборгів"