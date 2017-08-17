СМИ сообщают о 13 погибших в Барселоне

Как минимум 13 человек погибли в четверг после того, как фургон врезался в толпу людей в центре Барселоны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на испанскую радиостанцию Cadena SER и ее источники в полиции.

В то же время издание El Pais со ссылкой на полицию сообщает о минимум 20 раненых.

Как сообщалось, около 17.00 микроавтобус наехал на пешеходов на бульваре Ла Рамбла. По информации СМИ, микроавтобус проехал больше 500 метров, тараня пешеходов прежде, чем остановился. Нападающий после наезда выскочил из микроавтобуса и скрылся.

Полиция Барселоны назвала наезд на людей терактом.

Позже стало известно, что двое вооруженных людей захватили заложников в ресторане на бульваре Ла Рамбла.

Украинская правда, Европейская правда