Ватажок ОРДО заявив, що не буде обстрілювати футболістів "Динамо"
Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко сказав, що дав наказ припинити обстріли в Маріупольському напрямку в день футбольного матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".
Про це Захарченко заявив в коментарі одному з сепаратистських сайтів.
"Я вже віддав наказ повністю припинити вогонь на південному фронті, тобто там, де розташований Маріуполь", - заявив він.
"Футболісти і вболівальники, особливо молодь, можуть спокійно грати в футбол і вболівати за свої команди. З нашого боку жодної загрози в ці дні не буде", - запевнив ватажок бойовиків.
Раніше повідомлялося, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відмовлявся везти команду на матч в Маріуполь. Про причини такого рішення Суркіса наразі невідомо.
Одним з факторів рішення не їхати в Маріуполь може бути позбавлення команди-суперника фактора свого поля і уникнути незапланованої втрати очок.
За інформацією джерела, переважна більшість гравців "Динамо" згодні грати в Маріуполі. В самому "Динамо" забороняють футболістам коментувати невиїзд команди на поєдинок у Маріуполь.
Також повідомлялося, що заступник очільника Нацполіції В`ячеслав Аброськін у своєму листі зазначав, що проведення матч в Маріуполі цілком безпечне.
До цього, президент Федерації футболу України Андрій Павелко пропонував разом з футболістами "Динамо" приїхати на цю гру в їх клубному автобусі.
Крім того, представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з її першим заступником Олександром Хугом погодилися відвідати матч ФК "Маріуполь" - "Динамо".
Нагадаємо, що в матчі 5 туру УПЛ в Маріуполі грали львівські "Карпати" і на стадіоні було майже 9 тисяч осіб.
У разі, якщо "Динамо" не приїде на матч в Маріуполь, команді можуть зарахувати технічну поразку з рахунком 0:3.
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