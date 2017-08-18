Грузія знову попросила Україну видати Саакашвілі – ЗМІ

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 14:38

Головна прокуратура Грузії направила Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Грузія Онлайн" із посиланням на інформацію, отриману в правоохоронному відомстві країни.

"Щодо питання Міхеіла Саакашвілі Головна прокуратура Грузії направила українській стороні правове звернення про його екстрадицію до Грузії. Прокуратури двох країн активно співпрацюють одна з одною", - йдеться в повідомленні ГПГ.

Як відомо, раніше українська сторона неодноразово відмовляла Грузії у видачі Саакашвілі.

Однак на початку серпня 2017 року в ГПУ заявили, що тепер ситуація змінилася - якщо екс-президент Грузії з'явиться на території України і Грузія направить новий запит про його екстрадицію, то його видадуть.

27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.

Зараз Саакашвілі перебуває в Польщі і збирається повернутися до України 10 вересня. Однак українськи прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.

Теми: Саакашвілі Грузія скандал
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