Грузія знову попросила Україну видати Саакашвілі – ЗМІ
Головна прокуратура Грузії направила Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.
Про це повідомляє "Грузія Онлайн" із посиланням на інформацію, отриману в правоохоронному відомстві країни.
"Щодо питання Міхеіла Саакашвілі Головна прокуратура Грузії направила українській стороні правове звернення про його екстрадицію до Грузії. Прокуратури двох країн активно співпрацюють одна з одною", - йдеться в повідомленні ГПГ.
Як відомо, раніше українська сторона неодноразово відмовляла Грузії у видачі Саакашвілі.
Однак на початку серпня 2017 року в ГПУ заявили, що тепер ситуація змінилася - якщо екс-президент Грузії з'явиться на території України і Грузія направить новий запит про його екстрадицію, то його видадуть.
27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України.
Зараз Саакашвілі перебуває в Польщі і збирається повернутися до України 10 вересня. Однак українськи прикордонники не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт Саакашвілі вже недійсний.
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