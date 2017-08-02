Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі видадуть Грузії з території України, якщо буде новий запит – джерело

Середа, 2 серпня 2017, 15:06
Саакашвілі видадуть Грузії з території України, якщо буде новий запит – джерело

Якщо екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий запит про його екстрадицію - його видадуть.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в керівництві ГПУ.

"Тепер, якщо він приїде, його залишать у нейтральній зоні аеропорту і заберуть паспорт. Якщо ж Міша якось пробереться на територію України, і буде відповідний запит з Грузії, доведеться приймати законне рішення про екстрадицію", - говорить співрозмовник.

У Генпрокуратурі наголошують, що причиною позбавлення Саакашвілі громадянства стала саме міграційна анкета, де він не вписав жодного кримінального провадження.

"Тобто він саме себе загнав у глухий кут. Він просто попав у 10 з 10. Він завідомо вніс неправдиві дані. Він же ж міг перерахувати кримінальні провадження і написати, що це політичне переслідування - таким чином він відповідальність перекинув би на міграційну службу", - додає джерело в ГПУ.

Як відомо,  26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Читайте також: Громадянин світу. Чому Порошенко забрав у Саакашвілі український паспорт

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузіяГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
Усі новини...
Реклама: